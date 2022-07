Köln (SID) - Der Münchner Tennis-Profi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Newport/Rhode Island das Achtelfinale erreicht. Der 32-Jährige gewann bei dem Vorbereitungsturnier für die US Open ab Ende August in New York zwei Wochen nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Ugo Humbert 7:5, 6:4. Gojowczyks nächster Gegner ist der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner John Isner.