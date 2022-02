Hamburg (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Acapulco verpasst. Der Münchner war beim 1:6, 0:6 gegen den an sechs gesetzten Briten Cameron Norrie chancenlos und schied damit als letzter von ursprünglich vier Deutschen im Hauptfeld des mexikanischen Hartplatz-Turniers aus. Gojowczyk hatte nach der Disqualifikation von Olympiasieger Alexander Zverev kampflos das Viertelfinale erreicht.

Die künftige Nummer eins der Tenniswelt, Daniil Medwedew, feierte unterdessen einen ungefährdeten 6:2, 6:3-Erfolg gegen Yoshihito Nishioka und trifft nun im Halbfinale in der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels auf den Spanier Rafael Nadal.

Der Russe wird am Montag den Spitzenplatz in der Weltrangliste von Novak Djokovic übernehmen, nachdem der Serbe im Viertelfinale des ATP-Turniers in Dubai überraschend gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely gescheitert war. Djokovic hatte die Liste 361 Wochen lang angeführt.

"Es ist tatsächlich nicht einfach, ein Match zu spielen, wenn man diese Nachricht tagsüber erhält", sagte Medwedew. Er habe die Niederlage von Djokovic mitbekommen, "aber ich wusste nicht, dass ich die Nummer eins werde, wenn er verliert. Ich dachte, ich müsste hier etwas Großes tun. Als ich dann alle Nachrichten erhielt, verstand ich: Okay, es wird passieren."

Mit Medwedew wird erstmals seit 2004 nicht einer der "großen Vier" an der Spitze der Tennis-Weltrangliste stehen. Fast zwei Jahrzehnte lang hatten Djokovic, Nadal, Roger Federer oder Andy Murray die Weltrangliste angeführt. Zudem ist der 26-Jährige nach Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin erst der dritte Russe überhaupt, der das Tableau bei den Männern anführt.