Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Gstaad das Achtelfinale erreicht und trifft nun auf Yannick Hanfmann. Altmaier bezwang den Franzosen Benjamin Bonzi am Montag souverän mit 6:3, 6:4, der an Nummer vier gesetzte Hanfmann hatte in der ersten Runde ein Freilos. 2017 hatte Hanfmann bei dem Sandplatzturnier in der Schweiz das Finale erreicht.

Hanfmann und Altmaier sind die einzigen deutschen Starter in Gstaad, beide waren schon Ende April beim Masters in Madrid aufeinandergetroffen - mit dem besseren Ende für Altmaier. Im Wimbledon waren beide schon in der ersten Runde gescheitert.