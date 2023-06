Nach mehr als 20 Jahren kehren die Tennis-Profis der Männer-Tour zum Jahreswechsel nach Hongkong zurück. Die Spielervereinigung ATP gab die Vergabe eines Hardcourt-Turniers zur Vorbereitung auf die Australian Open an die Organisatoren in der chinesischen Sonderwirtschaftszone bekannt. Vom Silvestertag bis zum Januar rückt die Veranstaltung im ATP-Kalender an den Platz des Turniers im indischen Pune.

Gut eine Woche nach dem Endspiel in Hongkong, wo mehr als 650.000 Dollar Preisgeld zu gewinnen sind, beginnen in Melbourne die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier der neuen Saison.

Zum bislang letzten Mal hatte 2002 ein ATP-Turnier in Großbritanniens ehemaliger Kronkolonie stattgefunden. Zu den Teilnehmern an den bisherigen Turnieren in Hongkong gehörten auch das deutsche Idol Boris Becker sowie Topstars wie die Major-Gewinner Pete Sampras, Andre Agassi und Michael Chang.