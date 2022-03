Indian Wells (SID) - Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters in Indian Wells Oscar Otte (Köln) in die zweite Runde gefolgt. Der Furtwangener gewann gegen Benoit Paire aus Frankreich mit 2:6, 7:5, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew.

Bereits in der ersten Runde gescheitert sind dagegen Jan-Lennard Struff (Warstein) und Daniel Altmaier (Kempen). Struff unterlag dem Australier John Millman mit 6:7 (6:8), 4:6, Altmaier verlor gegen Steve Johnson (USA) mit 3:6, 6:7 (3:7).

Otte hatte zuvor in seinem Auftaktmatch den Franzosen Richard Gasquet mit 6:2, 1:6, 6:3 bezwungen und bekommt es nun mit dem an elf gesetzten Hubert Hurkacz aus Polen zu tun. Neben Otte und Koepfer steht Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) nach einem Freilos bereits in der zweiten Runde.