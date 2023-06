Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat das Rasenturnier von Berlin gewonnen und sich als Mitfavoritin für den Grand-Slam-Klassiker im All England Club (ab 3. Juli) in Stellung gebracht. Die Tschechin entschied das Finale beim LTTC "Rot-Weiß" gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:2, 7:6 (8:6) für sich. Für Kvitova war es der 31. Titel ihrer Karriere und der erste Sieg auf Rasen seit Eastbourne 2021.

Am Samstag hatte die 33-Jährige erfolgreich eine Doppelschicht absolviert. Die Viertelfinals waren nach dem Dauerregen am Freitag verlegt worden, zunächst setzte sich Kvitova gegen Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 3) durch, dann bezwang die Weltranglistenneunte auch die Russin Jekaterina Alexandrowa in zwei Sätzen.

Auch die ungesetzte Vekic (26) war am Samstag zweimal erfolgreich, konnte die Woche von Berlin aber nicht mit ihrem fünften Titel krönen.

In Birmingham feierte Jelena Ostapenko. Im Duell der früheren French-Open-Siegerinnen setzte sich die Lettin gegen Barbora Krejcikova 7:6 (10:8), 6:4 durch und verhinderte einen weiteren tschechischen Sieg am Sonntag.