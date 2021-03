Miami (SID) - Nach der Geburt seines vierten Kindes hat der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray eine Wildcard für das Masters in Miami in der kommenden Woche erhalten. Das teilte die Turnierleitung am Montag (Ortszeit) mit. Der 33 Jahre alte Schotte wird damit das erste Mal seit 2016 wieder bei den Miami Open am Start sein, 2009 und 2013 konnte er in Florida triumphieren.

Murrays Ehefrau Kim Sears hatte am vergangenen Donnerstag das vierte Kind des Paares zur Welt gebracht, der zweimalige Wimbledon-Champion und Olympiasieger Murray verzichtete daher auf seinen Start in dieser Woche in Dubai.