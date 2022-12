Sydney (SID) - Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal freut sich auf die Rückkehr seines Rivalen Novak Djokovic bei den Australian Open. "Novak ist da, das ist gut für das Tennis, wahrscheinlich auch gut für die Fans", sagte der Grand-Slam-Rekordchampion vor dem Start des United Cups am Mittwoch in Australien.

Nadal hatte im vergangenen Januar das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nach einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Russen Daniil Medwedew gewonnen. Djokovic war aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung die Einreise verwehrt worden, derzeit ist kein Nachweis mehr erforderlich. Der Serbe kam am Dienstag in Australien an.

Dort startet Nadal vor den Australian Open (16. bis 29. Januar) mit dem spanischen Team beim United Cup (29. Dezember bis 8. Januar). Nachdem die letzten Monate "nicht einfach" für ihn gewesen seien, sei sein Hauptziel, "wieder ein gutes Gefühl auf dem Platz zu haben und konkurrenzfähig zu sein", erklärte Nadal. Nach seinem Sieg bei den French Open hatte ihn eine Bauchmuskelverletzung im Juli zur Aufgabe in Wimbledon gezwungen.

Auf die Frage, ob dies seine letzte Reise nach Australien sei, sagte der 36-Jährige: "Ich glaube nicht, dass es mein letztes Mal hier sein wird. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue und möchte das auch weiterhin tun." In seinem Alter wisse man allerdings nie, wann es das letzte Mal sei.

Beim United Cup hätte Nadal ursprünglich unter anderem gegen den australischen Profi Nick Kyrgios spielen sollen. Der Wimbledonfinalist zog kurz vor dem Start des Turniers am Mittwoch seine Teilnahme jedoch zurück, stattdessen wird Alex de Minaur im Einzel gegen Nadal antreten.

Die australische Tageszeitung Sydney Morning Herald zitierte Kyrgios' Team, das eine Knöchelverletzung als Grund für die Absage angab. Der Australier habe sich diese bei einem Turnier in Dubai zugezogen. Kyrgios hatte am Dienstag noch in Sydney trainiert, bevor er sich gegen eine Teilnahme am United Cup entschieden habe, hieß es weiter.