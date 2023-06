Tennisprofi Oscar Otte hat auch beim "Heimspiel" in Halle/Westfalen das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Der 29 Jahre alte Kölner unterlag in seinem Erstrundenmatch am Montag dem Serben Laslo Djere 6:7 (3:7), 3:6. Otte ist damit beim fünften Turnier nacheinander in der ersten Runde gescheitert.

2021 erreichte Otte bei den US Open das Achtelfinale und zeigte auch im folgenden Jahr mit seinem Drittrundeneinzug in Wimbledon, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Mittlerweile ist er aber in einer schwierigen Saison auf Weltranglistenrang 228 zurückgefallen und kann die sportliche Talfahrt derzeit nicht stoppen.