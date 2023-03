Dubai (SID) - Der russische Tennis-Topspieler Daniil Medwedew hat seinen beeindruckenden Lauf auch in Dubai gekrönt. Durch seinen 6:2, 6:2-Finalsieg gegen seinen befreundeten Landsmann Andrej Rublew gewann der 27-Jährige innerhalb von drei Wochen das dritte Turnier in Folge. Nach den Erfolgen in Rotterdam und Doha war es für Medwedew der insgesamt 18. Titel auf der ATP-Tour.

"Das ist schon erstaunlich. Zu beginn des Jahres lief es nicht gerade perfekt für mich", sagte der frühere Weltranglistenerste: "Wenn du im Tennis nicht gewinnst, dann zweifelst du. Jetzt habe ich einfach ein besseres Gefühl."

Im Halbfinale hatte Medwedew am Freitag für die erste Niederlage von Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic im Jahr 2023 gesorgt. Zuvor hatte der Serbe 20 Partien in Folge gewonnen. Titelverteidiger Rublew schaltete im Halbfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) aus.