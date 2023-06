Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Finalniederlage von Stuttgart gut weggesteckt. Der deutsche Spitzenspieler, der am Sonntag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour nur hauchdünn verpasst hatte, meisterte seine Auftakthürde beim Rasenturnier in Halle/Westfalen und zog durch ein 6:1, 7:6 (7:4) gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin ins Achtelfinale ein.

Dort bekommt es Struff, als Nummer 21 bester Deutscher in der Weltrangliste, mit dem Kasachen Alexander Bublik zu tun. Gegen Safiullin startete der Warsteiner direkt aggressiv und mutig, zog früh davon und gewann den ersten Satz in nur 34 Minuten. Im zweiten Durchgang lag Struff nach einem frühen Break 1:3 zurück, steigerte sich aber umgehend wieder.

Am Mittwochabend (nicht vor 17.30 Uhr) kämpft Olympiasieger Alexander Zverev bereits um den Einzug ins Viertelfinale bei den Terra Wortmann Open. Der an Position neun gesetzte Hamburger, der am Dienstag zum Auftakt das Rematch des US-Open-Finales von 2020 gegen Dominic Thiem (Österreich) klar gewonnen hatte, trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov.