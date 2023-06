Tennisprofi Oscar Otte ist mit einem Dämpfer in die Rasensaison gestartet. Wie zuletzt bei den French Open musste der 29-Jährige auch beim ATP-Turnier in Stuttgart eine Erstrundenniederlage hinnehmen, der mit einer Wildcard ausgestattete Otte verlor gegen den Franzosen Gregoire Barrere 4:6, 3:6. Im vergangenen Jahr hatte der Kölner noch das Halbfinale erreicht.

Am Dienstag kämpfen noch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier um den Einzug ins Achtelfinale. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart nach dem verlorenen Halbfinale in Roland Garros wegen einer leichten Oberschenkelverletzung abgesagt.