Dallas (SID) - Für die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Oscar Otte war das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Dallas/Texas die Endstation. Der 24 Jahre alte Altmaier verlor seine Zweitrundenpartie gegen den an Nummer fünf gesetzten John Isner (USA) mit 3:6, 6:7 (1:7), sein Davis-Cup-Teamkollege Otte unterlag bei der mit über 800.000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen den an sieben gesetzten US-Amerikaner Marcos Giron 4:6, 3:6.