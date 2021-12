Sydney (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney abgesagt. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Das serbische Team werde nun vom Weltranglisten-33. Dusan Lajovic angeführt, hieß es in der Mitteilung. Das Turnier beginnt am Samstag.

Dadurch wachsen auch die Zweifel an Djokovics Teilnahme an den Australian Open, dem ersten Höhepunkt der Tennissaison 2022. Zwar steht der 34-Jährige auf der Meldeliste des Grand-Slam-Turniers, das am 17. Januar beginnt, doch macht der Rekordsieger aus seinem Impfstatus weiter ein Geheimnis.

Bei den Australian Open dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler aufschlagen. Sonderbefreiungen werden ausschließlich aus medizinischen Gründen erteilt.

Zuletzt hatte bereits Djokovics Vater Srdjan im serbischen Fernsehen von "Erpressung" durch die Veranstalter gesprochen und erklärt, sein Sohn werde "wahrscheinlich nicht" nach Australien reisen.

Der ATP Cup ist seit 2020 der Auftakt in den australischen Tennissommer und damit ein Vorbereitungsturnier für die Australian Open. Bei der ersten Auflage vor zwei Jahren hatte Djokovic Serbien zum Titel geführt.