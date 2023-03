Köln (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile wie im Vorjahr ins Viertelfinale eingezogen. Der Karlsruher gewann am Mittwoch gegen den Weltranglisten-74. Roberto Carballes Baena aus Spanien mit 7:6 (8:6), 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft Hanfmann auf den an Position vier gesetzten Argentinier Diego Schwartzman oder Lokalmatador Nicolas Jarry.

In der ersten Runde hatte sich Hanfmann, Nummer 153 der Welt, gegen Pedro Martinez (Spanien) durchgesetzt, dem er im vergangenen Jahr bei seinem Debüt in der Hauptstadt Chiles noch im Viertelfinale unterlegen war.