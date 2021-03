Marseille (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Marseille in der ersten Runde gescheitert. Der 29 Jahre alte Karlsruher unterlag Jegor Gerassimow aus Belarus am Mittwoch chancenlos mit 0:6, 2:6. Hanfmann, 105. der Weltrangliste, war als einziger deutscher Profi in der französischen Hafenstadt an den Start gegangen. Bei den Australian Open im Februar war er ebenfalls an seiner Auftakthürde gescheitert.