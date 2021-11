Köln (SID) - Spaniens Tennis-Toptalent Carlos Alcaraz hat sich bei den ATP-Finals der besten Jungprofis in Mailand den Titel gesichert. Im Duell der beiden topgesetzten Spieler des Turniers setzte sich der 18-Jährige (Nr. 1) gegen den drei Jahre älteren Sebastian Korda (USA/Nr. 2) mit 4:3 (7:5), 4:2, 4:2 durch. Für Alcaraz ist es nach seinem Sieg beim ATP-Turnier im kroatischen Umag im Juli der zweite große Erfolg im Jahr 2021.

Die "Next Gen"-Finals der besten Nachwuchsspieler finden seit 2017 jährlich statt, 2020 war das Turnier aber aufgrund der Coronapandemie abgesagt worden. Am Sonntag beginnen dann die ATP-Finals der besten Spieler des Jahres in Turin mit Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der seine starke Saison krönen und den Wettbewerb zum zweiten Mal nach 2018 für sich entscheiden will.