Köln (SID) - Tennisprofi Jannik Sinner (20) hat seinen dritten ATP-Turniersieg in dieser Saison eingefahren. Der topgesetzte Italiener gewann am Sonntag das Finale des Hartplatzturniers in Sofia gegen den Franzosen Gael Monfils souverän 6:3, 6:4 und verteidigte damit seinen Titel: Den ersten von mittlerweile vier Siegen auf der Tour holte er im vergangenen Jahr ebenfalls in der bulgarischen Hauptstadt.

Nach 1:18 Stunden verwandelte der Weltranglisten-14., der im gesamten Turnier keinen Satz abgegeben hatte, seinen ersten Matchball. Deutsche Spieler waren in Sofia nicht am Start.

Im August hatte Sinner, damals noch 19 Jahre alt, durch seinen Turniersieg in Washington D.C. den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev als jüngsten Sieger eines ATP-Turniers der 500er-Kategorie abgelöst.