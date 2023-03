Los Angeles (SID) - Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal kann wegen seiner Verletzung nicht an den beiden anstehenden Masters-Turnieren in Indian Wells (08. bis 19. März) und Miami (19. März bis 02. April) teilnehmen. "Ich bin sehr traurig, dass ich in Indian Wells und Miami nicht dabei sein kann", teilte der Spanier in den sozialen Medien mit: "Ich werde meine US-Fans vermissen, aber ich hoffe, wir sehen uns im Sommer wieder."

Der 36-jährige Nadal hatte sich bei seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open eine Verletzung am Hüftbeuger zugezogen. Ende Januar schätzte Nadal seine Ausfallzeit bereits auf sechs bis acht Wochen ein.