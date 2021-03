Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka muss nach einer Operation am linken Fuß für "einige Wochen" pausieren. Das teilte der 35 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz am Donnerstag auf Twitter mit. "Nachdem ich eine Zeit lang Probleme in meinem linken Fuß hatte, habe ich mich zu einem kleinen Eingriff entschlossen", schrieb Wawrinka zu einem Foto aus dem Krankenbett. Der Eingriff sei "gut verlaufen".

Zuletzt hatte Wawrinka, der an der Seite von Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer 2008 Olympia-Gold im Doppel gewonnen hatte, bei den ATP-Turnieren in Doha und Rotterdam jeweils seine Auftaktmatches verloren. Bei den Australian Open in Melbourne war in der zweiten Runde Endstation.