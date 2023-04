Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Barcelona erneut in das Endspiel gestürmt. Der Spanier bezwang im Halbfinale den an Nummer zwölf gesetzten Briten Daniel Evans ohne große Mühe mit 6:2, 6:2 und erreichte damit wie bereits im Vorjahr das Finale in Katalonien.

Der Grieche setzte sich nach 2:29 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:3 gegen Lorenzo Musetti aus Italien durch. Bei der vergangenen Ausgabe in Barcelona hatte Alcaraz im Viertelfinale Tsitsipas in drei Sätzen bezwungen.

Für Alcaraz ist es bei seinem fünften Turnier in 2023 bereits das vierte Endspiel, bislang konnte er zwei Finals für sich entscheiden. Lediglich beim ATP-Masters in Miami war der Spanier im Halbfinale ausgeschieden. Das erste Major-Turnier des Jahres, die Australian Open, hatte der 19-Jährige verletzungsbedingt verpasst.