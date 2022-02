Köln (SID) - Der ukrainische Tennisprofi Sergej Stachowski ist bereit, für sein Heimatland im Krieg zu kämpfen. "Ich habe mich in der vergangenen Woche für die Reserve gemeldet. Ich habe keine militärische Erfahrung, aber private Waffenerfahrung", sagte der 36-Jährige gegenüber Sky Sports.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine könne "jeder, der motiviert ist, die Armee unterstützen". Er "würde kämpfen", betonte Stachowski, der dabei sein soll, seine Frau und Kinder in Ungarn in Sicherheit zu bringen. Sein Bruder und sein Vater arbeiten als Chirurgen in der Ukraine und seien "sehr gestresst. Sie schlafen im Keller", sagte Stachowski, der insgesamt vier ATP-Einzeltitel gewinnen konnte.