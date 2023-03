Hamburg (SID) - Alexander Zverev kann seine Fortschritte nach der langen Verletzungspause erstmals auch in Ergebnisse ummünzen: Der Olympiasieger aus Hamburg steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Dubai. Zverev setzte sich am Mittwoch souverän mit 7:5, 6:4 gegen den Australier Christopher O'Connell durch und hat damit schon jetzt sein bislang bestes Abschneiden in dieser Saison sicher.

Zverev gelang es erstmals in diesem Jahr, zwei Matches bei einem Turnier zu gewinnen. In der ersten Runde hatte er bei einem Dreisatzsieg gegen den formstarken Tschechen Jiri Lehecka vor allem kämpferisch überzeugt und war zufrieden, dass er "einen Weg gefunden" hatte.

Gegen O'Connell machte der einstige Weltranglistenzweite, der nach seiner schweren Knöchelverletzung aus dem vergangenen Sommer monatelang pausieren musste, erneut einen physisch starken Eindruck und nutzte seine Breakchancen konsequent. Weiter geht es für die deutsche Nummer eins gegen Lorenzo Sonego (Italien) oder Felix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 4).