Alexander Zverev steht erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich in seiner Viertelfinalpartie in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Sonego am Donnerstag mit 7:5, 6:4 durch und erarbeitet sich immer mehr Selbstvertrauen.

Um den Finaleinzug geht es für die deutsche Nummer eins gegen Botic van de Zandschulp (Niederlande) oder Andrej Rublew aus Russland (Nr. 2). Schon jetzt ist es sein bestes Abschneiden bei einem Turnier seit der langwierigen Verletzung, die er im Halbfinale der French Open im Duell gegen Rafael Nadal erlitten hatten.

In Dubai profitierte Zverev in der Runde der letzten Acht wie schon bei seinen Siegen zuvor gegen den formstarken Tschechen Jiri Lehecka und den Australier Christopher O'Connell von seinem starken ersten Aufschlag, der ihm Dominanz in den Ballwechseln ermöglichte. Die Rückhand-Longline setzte der locker wirkende 25-Jährige immer wieder effektiv ein und verdiente sich den Erfolg.