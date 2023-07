Für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bedeutete das Viertelfinale beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad die Endstation. Der Hamburger musste sich in der Runde der besten Acht dem zwölf Positionen höher geführten Weltranglistensiebten Andrej Rublew deutlich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Nach seinem souveränen Auftritt im Achtelfinale am Donnerstag konnte Zverev nicht an die gute Leistung anknüpfen, er sucht nach seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr weiterhin nach Konstanz. Ende August beginnen die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.