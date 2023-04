Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev schlägt erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt auf. Der 26-Jährige hat seine Zusage für das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum vom 22. bis 30. Juli 2023 gegeben.

"Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir", sagte Zverev: "Ich hoffe auf die lautstarke Unterstützung des Publikums und bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine wunderschöne Tenniswoche erleben werden."

Zverev eins nach dem Weltranglistenvierten Casper Ruud aus Norwegen bereits der zweite große Name für die 117. Auflage des traditionsreichen Events. Die ehemalige Nummer zwei der Welt will sich nach der schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr zurück in die Weltspitze kämpfen.

Zverev geht zum insgesamt sechsten Mal bei seinem Heimturnier an den Start. 2014 erreichte er als 17-Jähriger das Halbfinale und kam auch fünf Jahre später noch einmal so weit. Nun nimmt er den nächsten Anlauf, in Hamburg den Titel zu gewinnen.