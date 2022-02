Hamburg (SID) - Die Gruppenphase des Davis Cup findet künftig im September statt. Zudem bestätigten die Veranstalter des Tennis-Teamevents am Donnerstag, dass die Matches 2022 zum ersten Mal in vier Städten ausgetragen werden, bisher waren es drei. Das Davis-Cup-Finale, das ab dem Viertelfinale ausgetragen wird, findet dann vom 23. bis 27. November 2022 an einem noch nicht bekannten Ort statt. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Abu Dhabi bis 2026 Ausrichter werden soll.

Auch die Austragungsorte der Gruppenduelle, die vom 14. bis 18. September steigen, wurden noch nicht benannt, dies soll im März erfolgen. Mit der Anpassung des Zeitplans reagieren die Organisatoren laut eigener Angaben auf das Feedback der Profis, die sich ein früheres Saisonende gewünscht hätten. 2021 fand das Finale am 5. Dezember statt.

"Wir sind entschlossen, die traditionellen Elemente und die Atmosphäre, die den Davis Cup so einzigartig machen, zu erhalten. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir flexibel bleiben müssen, um den Bedürfnissen der Nationen, der Spieler, der Fans und des Spiels insgesamt gerecht zu werden", sagte David Haggerty, Präsident des internationalen Tennisverbands (ITF).

Die deutsche Mannschaft muss sich ohne Topspieler Alexander Zverev in der Qualifikationsrunde in Brasilien (4. und 5. März) für die Gruppenphase der Endrunde qualifizieren. Sicher dabei sind schon Russland, Kroatien, Serbien und Großbritannien.