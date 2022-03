Köln (SID) - Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und das deutsche Davis-Cup-Team gehen für den Sportwettenanbieter bwin in Rio de Janeiro als Favorit in das Duell mit Brasilien. Ein deutscher Sieg und damit die Qualifikation für die Teilnahme an der Finalrunde der besten 16 ist mit Quote 12,5:10 notiert.

Im ersten Einzel am Freitagabend (20.00 Uhr/Sportdeutschland TV) liegt die Quote für Zverev gegen Thiago Wild bei 10,30 für 10 Euro Einsatz. Eine Zehn-Euro-Wette auf Jan-Lennard Struff gegen Thiago Monteiro hingegen wird im Siegesfall mit 23,50 Euro belohnt.