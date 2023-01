Melbourne (SID) - Jan-Lennard Struff hat seinen ersten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier seit dem Sommer 2021 deutlich verpasst. Der 32 Jahre alte Warsteiner musste sich in der ersten Runde der Australian Open dem favorisierten US-Amerikaner Tommy Paul klar mit 1:6, 6:7 (6:8), 2:6 geschlagen geben. Der Davis-Cup-Spieler verpasste Down Under seinen erst zweiten Zweitrundeneinzug nach 2018.

Zuletzt hatte die frühere deutsche Nummer zwei 2021 bei den French Open einen Erfolg auf Grand-Slam-Ebene gefeiert, damals ging es für ihn bis ins Achtelfinale. Struff hat eine schwierige Saison mit Verletzungsproblemen hinter sich. Aktuell steht er auf Platz 167 in der Weltrangliste und kämpft um den Anschluss.