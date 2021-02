Melbourne (SID) - Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist bei den Australian Open trotz einer Schwächephase in die dritte Runde eingezogen. Die 24-Jährige bezwang in der zweiten Runde im australischen Duell Daria Gavrilova 6:1, 7:6 (9:7). Zum Auftakt in Melbourne hatte sie der Montenegrinerin Danka Kovinic mit einem 6:0, 6:0 noch die Höchststrafe erteilt.

Anders als bei ihrem Erstrundensieg hatte Barty, die mit bandagiertem linkem Oberschenkel antrat, am Donnerstag gegen Ende der Partie große Mühe. Bis zur 5:2-Führung im zweiten Satz sah sie wie die sichere Siegerin aus, dann unterliefen ihr aber vor allem mit der Rückhand auf einmal ungewohnt viele Fehler. Im Tiebreak wehrte Barty zwei Satzbälle ab, ehe sie das Match nach 1:32 Stunden für sich entschied.

Im Vorjahr hatte Barty den Großteil der Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausgelassen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres gehört sie dennoch zu den großen Favoritinnen und will ihren Landsleuten den ersten Heimsieg bei den Australian Open seit 43 Jahren schenken. In der dritten Runde bekommt es die French-Open-Siegerin von 2019 mit Barbora Krejcikova (Tschechien) oder Jekaterina Alexandrowa (Russland/Nr. 29) zu tun.