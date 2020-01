Melbourne - Publikumsliebling und Lokalmatadorin Ashleigh Barty hat bei brütender Hitze das Endspiel bei den Australian Open verpasst. Die 23 Jahre alte Nummer eins der Weltrangliste unterlag der aufstrebenden Sofia Kenin (USA) im ersten Halbfinale in Melbourne mit 6:7 (6:8), 5:7. Bei Temperaturen um die 39 Grad verschlug sie vor 15.000 Zuschauern in der Rod Laver Arena nach 1:45 Stunden den zweiten Matchball der 15. der Weltrangliste.

"Ich bin so dankbar", sagte die überwältigte Kenin nach dem ersten Halbfinalmatch ihrer Karriere bei einem Grand Slam. Im vergangenen Jahr hatte sie bei den French Open in Paris bereits im Achtelfinale gestanden. Am Samstag (9.30 Uhr MEZ) trifft sie auf Simona Halep (Rumänien) oder Garbine Muguruza (Spanien). Beide haben jeweils zwei Grand-Slam-Titel gewonnen.

Barty war die aktivere Spielerin, konnte aber in beiden Sätzen zwei Satzbälle nicht nutzen, weil die die 21 Jahre alte Kenin bei den "big points" stabiler spielte. Die Amerikanerin verlor nach dem Gewinn des ersten Satzes früh ihr Service zum 1:2 im zweiten Satz, wehrte aber beim Stand von 3:5 zwei Chancen von Barty zum Satzausgleich ab, nutzte danach die Chance zum Rebreak und nahm ihrer Gegnerin auch noch den Aufschlag zum Matchgewinn ab.

Sieg gegen Wunderkind Gauff

Kenin hatte bis zum Halbfinale gegen keine gesetzte Spielerin antreten müssen. Im Achtelfinale besiegte sie Tennis-Wunderkind Cori Gauff in drei Sätzen.

