Melbourne (SID) - Der stark aufgelegte Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum Sieg geführt. Beim 123:110-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans erzielte der 21-Jährige 30 Punkte und kam zudem auf neun Assists. Sein Bruder Moritz Wagner steuerte von der Bank kommend fünf Punkte bei.

Center Isaiah Hartenstein kassierte dagegen mit den New York Knicks die dritte Pleite in Folge. Bei der 124:139-Niederlage bei den Atlanta Hawks schaffte der 24-Jährige zwei Punkte und sechs Rebounds. Die Knicks müssen im Play-off-Rennen zulegen, Orlando will sich weiter aus dem Tabellenkeller der Eastern Conference absetzen. SID pl