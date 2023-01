Tennis

Ein Jahr nach Ausweisung: Djokovic spricht über Australien-Ankunft

Novak Djokovic ist bereits eine Woche vor dem Start der Australian Open nach Down Under gereist. Ein Jahr, nachdem der Serbe wegen einer fehlenden Corona-Impfung nicht teilnehmen durfte, ist Djokovic gespannt was ihn erwartet.

