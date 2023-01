Köln (SID) - Doppelspezialist Kevin Krawietz und die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic verstärken bei den Australian Open das Tennis-Expertenteam von Eurosport. Wie der Fernsehsender mitteilte, ist Petkovic an den Zweitrunden-Tagen sowie zum Frauen-Finale im Einsatz. Krawietz, der wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes auf eine aktive Teilnahme in Melbourne verzichtet, fungiert an ausgewählten Tagen als Co-Kommentator.

Eurosport überträgt ab dem 16. Januar täglich ab 01.00 Uhr MEZ die Spiele aus Down Under im deutschen Fernsehen. Zum festen Expertenteam gehört neben dem erst kürzlich aus der Haft entlassenen Boris Becker auch Bundestrainerin Barbara Rittner. Alle Matches sind live und on-demand bei discovery+ zu sehen.