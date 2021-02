Köln (SID) - Nach einem Coronafall in einem Spielerhotel für die Australian Open werden am Donnerstag bei den sechs Tennis-Turnieren der ATP und der WTA in Melbourne keine Begegnungen ausgetragen. Betroffen ist auch das deutsche Team um Alexander Zverev, der gemeinsam mit Jan-Lennard-Struff und Kevin Krawietz das Gruppenspiel im ATP Cup gegen Titelverteidiger Serbien um den Weltranglistenersten Novak Djokovic austragen sollte.

Zudem wird Angelique Kerber ihr Achtelfinale gegen die Tunesierin Ons Jabeur später bestreiten müssen. Der Zeitplan für Freitag wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Wie am späten Mittwochabend Ortszeit in Melbourne bekannt geworden war, hatte sich ein Mitarbeiter in einem der Quarantäne-Hotels in Melbourne mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich dabei angeblich um einen 26 Jahre alten Mann, bei dem offenbar die britische Mutation des Virus festgestellt worden war. In mehreren Hotels in Melbourne waren insgesamt rund 1000 Personen aus dem Tennis-Umfeld untergebracht worden. Sie hatten sich dort in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

In Melbourne mussten sich die Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter in die häusliche Isolation begeben. Das gab der Premierminister des zuständigen Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, bekannt. Insgesamt handelt es sich demnach um rund 500 bis 600 betroffene Personen. Laut Andrews steht die Durchführung der Australian Open, die am kommenden Montag beginnen sollen, nicht infrage.