Köln (SID) - Barbara Rittner bleibt auch in diesem Jahr Tennis-Expertin bei Eurosport. Das teilte der TV-Sender, der ab Montag die Australian Open (bis 30. Januar) in Melbourne überträgt, am Mittwoch mit. Tags zuvor hatte der Deutsche Tennis Bund (DTB) bekannt gegeben, dass der Vertrag mit der 48-Jährigen als Cheftrainerin für den Bereich Damen und weiblicher Nachwuchs bis Ende 2023 verlängert wurde.

Insgesamt wird Eurosport von den Australian Open mehr als 230 Stunden Live-Tennis im linearen TV zeigen, davon mehr als 140 Stunden bei Eurosport 1 im Free-TV. Zudem werden alle Matches im Livestream bei Eurosport mit JoynPLUS+ live und auf Abruf übertragen.