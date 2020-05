Köln (SID) - Die Organisatoren der French Open zahlen nach der Verlegung des Grand-Slam-Turniers in Paris vom Mai in den September die Gelder für die bereits erworbenen Eintrittskarten zurück. Dies teilte der französische Tennis-Verband am Donnerstag allen Ticketinhabern mit.

Das größte Sandplatzturnier der Welt sollte ursprünglich vom 24. Mai bis 7. Juni auf der Anlage Roland Garros stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie verlegt. Es soll nun vom 27. September bis 11. Oktober stattfinden.