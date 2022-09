New York (SID) - Die US-Amerikaner Rajeev Ram/Joe Salisbury jubeln erneut über den Doppel-Titel bei den US Open. Der 38 Jahre alte Ram und sein acht Jahre jüngerer Partner setzten sich im Finale am Freitag 7:6 (7:4), 7:5 gegen Wesley Koolhof/Neal Skupski (Niederlande/Großbritannien) durch und verteidigten damit erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie sind nach den Australiern Todd Woodbridge/Mark Woodforde (1995/96) das zweite Team, dem dies gelingt.

Für Koolhof/Skupski wäre es der erste Grand-Slam-Titel ihrer Karriere gewesen. Als letzter Deutscher war Tim Pütz (Frankfurt) an der Seite des Neuseeländers Michael Venus im Achtelfinale ausgeschieden. Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies waren in der zweiten Runde gescheitert.