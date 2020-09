New York (SID) - Alexander Zverev ist nach dem unrühmlichen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der Turnierfavorit bei den US Open in New York. Diese Meinung vertrat der frühere deutsche Topspieler Nicolas Kiefer im Gespräch mit dem Portal t-online.de. "Zverev wirkt sehr gefestigt", sagte Kiefer: "Spielerisch hat er es auf jeden Fall drauf, ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist."

Zverev spiele "souveränes Tennis, sein Aufschlag ist wieder zu einer richtigen Waffe geworden", lobte Kiefer, einst selbst die Nummer vier der Welt. Der 23-Jährige strahle "aktuell große Ruhe aus."