Hamburg (SID) - Oscar Otte ist fit für die US Open. Nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev wird der 29 Jahre alte Kölner als bester deutscher Spieler ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ab dem 29. August in New York gehen. Otte hatte sich im Juli nach seiner Drittrunden-Niederlage in Wimbledon einer Arthroskopie am Innenmeniskus unterzogen.

"Reha erfolgreich abgeschlossen, bereit für New York", schrieb Otte bei Instagram. Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglisten-41. beim letzten Major des Jahres den Sprung ins Achtelfinale geschafft und damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem der vier wichtigsten Turniere erzielt.

Neben Otte stehen in diesem Jahr noch Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk (München) im Hauptfeld. Unter anderem Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) müssen in die Qualifikation.