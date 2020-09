New York (SID) - Mitfavorit Stefanos Tsitsipas hat bei den US Open einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben und das Achtelfinale verpasst. Der an Position vier gesetzte Grieche war gegen den Kroaten Borna Coric (Nr. 27) im vierten Satz beim Stand von 5:1 nur ein Spiel vom Sieg entfernt, musste nach sechs ungenutzten Matchbällen aber in den Entscheidungssatz. Dort behielt Coric die Oberhand, er siegte nach 4:36 Stunden mit 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).