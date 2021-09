New York (SID) - Leylah Fernandez steht bei den US Open vor dem ganz großen Coup: Die 19 Jahre alte Kanadierin ist völlig überraschend ins Finale des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres eingezogen. Die Athletin aus Montreal setzte sich im Halbfinale von New York trotz anfänglicher Probleme gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 durch.

Im Endspiel am Samstag (22 Uhr/Eurosport) trifft die Weltranglisten-73. auf die 18 Jahre alte Britin Emma Raducanu oder Maria Sakkari aus Griechenland. "Ich wollte das Finale wirklich so, so sehr erreichen", sagte Fernandez: "Auch Aryna wollte es. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Ball reingegangen ist."

Fernandez hat auf dem Weg zu ihrem ersten großen Titelmatch eine ganze Reihe hochkarätiger Gegnerinnen ausgeschaltet. Das erste Ausrufezeichen setzte sie in der dritten Runde gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan, die als Titelverteidigerin an den Start gegangen war. Es folgten Siege gegen die deutsche Nummer eins Angelique Kerber und die Weltranglistenfünfte Elina Switolina aus der Ukraine.

Im Halbfinale erwischte Sabalenka den besseren Start und zog mit ihrem Powertennis auf 4:1 davon. Als sich Fernandez von ihrer anfänglichen Nervosität befreit hatte, sahen die Zuschauer ein hochkarätiges Match im Arthur-Ashe-Stadium, bei dem Fernandez im dritten Satz die besseren Nerven bewies.