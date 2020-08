Köln (SID) - Auch Tennis-Superstar Rafael Nadal (34) hat seine Teilnahme an den US Open abgesagt. "Nach langer Überlegung habe ich mich entschieden, nicht an den diesjährigen US Open teilzunehmen", schrieb der Titelverteidiger am Dienstag auf Twitter: "Die weltweite Situation ist sehr kompliziert, die COVID-19-Fallzahlen steigen, es sieht aus, als hätten wir noch immer keine Kontrolle."

Zudem sei der umgestaltete Kalender "nach vier Monaten ohne Spiel barbarisch". Er sei daher zu dieser Entscheidung gekommen, "die ich nie treffen wollte. Aber ich bin meinem Herzen gefolgt." Zuvor hatten schon die Weltranglistenerste Ashleigh Barty und ihr australischer Landsmann Nick Kyrgios für das Turnier in New York abgesagt.

Zuletzt hatte sein Onkel und langjähriger Trainer Toni Nadal schon Zweifel daran genährt, ob der Weltranglistenzweite seine beiden Titel bei den US Open und French Open verteidigen wird: "Der Zeitplan ist unrealistisch, insbesondere für erfahrene Spieler, die nicht so viele Wochen nacheinander antreten können."