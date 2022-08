New York (SID) - Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hat vorgelegt und als erste Spielerin des erweiterten Kreises der Titelfavoritinnen die 3. Runde der US Open erreicht. Die 28 Jahre alte Tunesierin ließ beim 7:5, 6:2 im Duell mit Elizabeth Mandlik aus den USA keinen Zweifel an ihrem Erfolg. Ihre nächste Gegnerin ist Shelby Rogers, die an Position 31 gesetzte Landsfrau von Mandlik.

Ausgeschieden ist dagegen überraschend die griechische Weltranglistendritte Maria Sakkari. Die Vorjahres-Halbfinalistin, die in der ersten Runde Tatjana Maria (Bad Saulgau) aus dem Turnier geworfen hatte, unterlag der Chinesin Wang Xiyu 6:3, 5:7, 5:7.

Jabeur erreichte in New York zum dritten Mal in Folge die Runde der besten 32 Profis, die sie bisher noch nicht überstand. In diesem Jahr konnte die Weltranglistenfünfte die Titel in Madrid und Berlin gewinnen, bevor sie in Wimbledon für Furore sorgte. Im Halbfinale schaltete sie dabei ihre Freundin Tatjana Maria aus.