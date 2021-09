New York - Peter Gojowczyk steht erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 32 Jahre alte Qualifikant aus München schaffte bei den US Open am Freitag mit einem 3:6, 6:3, 6:1, 6:4-Sieg gegen den Schweizer Henri Laaksonen den überraschenden Sprung in die Runde der letzten 16.

Gojowczyk hat damit bereits ein Preisgeld von 265.000 US-Dollar (rund 220.000 Euro) und trifft nun auf den French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder das spanische Top-Talent Carlos Alcaraz. Gegen Laaksonen reagierte der Weltranglisten-141. stark auf den Satzverlust und gab danach den Ton an.

Auch Zverev und Otte schielen Richtung Achtelfinale

Mit Alexander Zverev und Oscar Otte besitzen am Samstag zwei weitere deutsche Männer die Chance auf den Achtelfinaleinzug. Zverev trifft auf den früheren Weltranglistenachten Jack Sock aus den USA. Otte bekommt es mit dem Italiener Andreas Seppi zu tun.

Bei den Frauen ist einzig noch Angelique Kerber dabei. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nimmt es am Freitagabend im Duell zweier früherer Turniersiegerinnen mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens auf.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.