Hamburg (SID) - US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird sich wohl mit Dmitri Tursunow auf ihre Titelverteidigung in New York vorbereiten. Laut der Daily Mail ist der Russe vorerst der neue Trainer an der Seite der 19-Jährigen, die im vergangenen Jahr sensationell im "Big Apple" triumphierte. Zunächst soll Tursunow Raducanu kommende Woche beim WTA-Turnier in Washington DC begleiten.

Wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, könnte Tursunow die aktuelle Tennis-Weltranglistenzehnte auch während ihrer weiteren Turnierteilnahmen in den USA betreuen, die US Open beginnen am 29. August.

Tursunow hatte zuvor bereits in der Belarussin Aryna Sabalenka und der Estin Anett Kontaveit zwei Topspielerinnen trainiert. Kontaveit arbeitet nun mit Torben Beltz zusammen - von dem Norddeutschen hatte sich Raducanu Ende April nach nur fünf Monaten getrennt.