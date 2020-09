New York (SID) - Alexander Zverev trifft im Halbfinale der US Open auf Pablo Carreno Busta. Der Spanier, Nummer 20 der Setzliste, schlug im Viertelfinale den Kanadier Denis Shapovalov in einem hart umkämpften Match mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3.

Zverev hatte zuvor 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 gegen den Kroaten Borna Coric gewonnen und erstmals in seiner Karriere das Halbfinale der US Open erreicht. Den ersten Satz gegen Coric verschlief Zverev, an Nummer fünf gesetzt, völlig, nach 1:40 Stunden kam er zum Satzausgleich.

Im dritten Satz ging es ebenfalls in den Tiebreak, den Zverev mit 7:1 locker gewann. Im dritten Durchgang schaffte Zverev das entscheidende Break zum 5:3 und verwandelte nach 3:24 Stunden seinen dritten Matchball.

Carreno Busta stand gegen Shapovalov sogar 4:08 Stunden auf dem Platz. Im Achtelfinale hatte er dagegen schnell Feierabend gehabt. Er profitierte im ersten Satz von der Disqualifikation des Weltranglistenersten Novak Djokovic.