Nach dem völlig verregneten Dienstag hoffen die deutschen Tennisprofis in Wimbledon auf einen magischen Mittwoch. Um 12.00 Uhr deutscher Zeit soll die letztjährige Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen die Rumänin Sorana Cirstea in die 136. All England Championships einsteigen - am Abend folgt das Match ihrer Vorjahres-Viertelfinalgegnerin Jule Niemeier (Dortmund) gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.

Auch für Olympiasieger Alexander Zverev soll das Warten ein Ende haben: Der Hamburger spielt zum Auftakt gegen Gijs Brouwer aus den Niederlanden. Zuvor kann Yannick Hanfmann (Karlsruhe) wohl sein im fünften Satz gegen den favorisierten Taylor Fritz (USA/Nr. 9) unterbrochenes Match fortführen.

Auch Tamara Korpatsch (Hamburg) und Maximilian Marterer (Nürnberg) wollen auf den Court gehen. Regen ist für den Mittwoch nicht angesagt.