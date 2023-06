Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges traut Alexander Zverev in diesem Jahr auf dem "heiligen Rasen" einiges zu. "Ich finde, er hat ein super Rasenspiel", sagte die 34-Jährige über den Tennis-Olympiasieger, der in Wimbledon bislang nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist: "Von den Schlägen und vom Aufschlag her spricht für mich nichts dagegen, erfolgreich auf Rasen zu spielen."

Der frühere Weltranglistenzweite müsse nur noch "mehr Volleys reinbringen und ein bisschen mehr am Netz auftauchen", sagte Görges auf einem Medientermin des TV-Senders Sky, für den sie beim Wimbledon-Turnier (ab 3. Juli) einige Matches als Co-Kommentatorin begleiten wird.

Auch Sky-Experte Patrik Kühnen, 1988 Viertelfinalist beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt, traut den beiden deutschen Spitzenspielerin Zverev und Jan-Lennard Struff "sehr viel zu". Bei Zverev käme das Selbstvertrauen durch das Halbfinale bei den French Open "genau zum richtigen Zeitpunkt", und auch Struff bringe "beste Voraussetzungen" mit, "um in Wimbledon erfolgreich zu spielen".