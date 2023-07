Lokalheld Andy Murray muss auf seinem Weg in die dritte Runde von Wimbledon eine Pause einlegen. Dem zweimaligen Champion fehlte am späten Donnerstagabend auf dem Centre Court gegen den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas nur noch ein Satzgewinn zum Sieg, als das Match abgebrochen wurde. Am Freitag wird es beim Stand von 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4 fortgesetzt.

Die Partien in Wimbledon enden spätestens um 23.00 Uhr Ortszeit, um Rücksicht auf die Anwohner rund um den All England Club zu nehmen.

Kurz vor dem Abbruch mussten die Murray-Fans eine Schrecksekunde überstehen. Beim Satzball stürzte der 36-Jährige, der seit 2019 mit einer künstlichen Hüfte spielt. Der Brite krümmte sich mit Schmerzen in der Leistengegend auf dem Rasen, rappelte sich aber auf und sicherte sich die 2:1-Führung.